Standard-Lokeren (1-1): les Rouches perdent encore deux points malgré une nette domination

Guillaume Hubert (Standard) à la faute sur le but égalisateur de Lokeren. © Photo News/Jimmy Bolcina

Directement, les joueurs du Standard mettaient d’ailleurs la pression sur leurs adversaires de Lokeren via des infiltrations de Belfodil et d’Edmilson, qui ne trouvaient toutefois pas le cadre. Tout juste l’attaquant algérien parvenait à s’infiltrer dans le rectangle mais était bloqué par un léger tirage de maillot d’Ingason. La phase ne trouvait toutefois pas grâce aux yeux de M. Delferière qui donnait finalement un corner aux Rouches.

(Photo : Belga/Yorick Jansens)

À la demi-heure de jeu, les visiteurs semblaient enfin se réveiller et mettaient sous pression Guillaume Hubert, contraint à deux claquettes pour sauver ses couleurs. Copa, également, devait frapper la balle face à Belfodil ou Orlando Sa, pour éviter l’ouverture du score ! Personne ne trouvait toutefois la faille, malgré onze tentatives du côté liégeois et quatre dans le clan adverse.

Il fallait attendre la sortie des vestiaires pour voir de nouvelles occasions faire chauffer les gants de Copa. Le portier de Lokeren ne pouvait toutefois rien sur une frappe puissante venue de la droite de Goreux. La balle passait derrière lui et faisait trembler les filets adverses, ainsi que les tribunes de Sclessin (1-0). Un événement rare : Goreux n’avait plus marqué depuis… 2012, c’était alors contre Charleroi.

Le bonheur était toutefois de courte durée. À la 73e minute, Guillaume Hubert manquait sa sortie sur un long centre de Lokeren, et Maric profitait de sa chute sur une poussée adverse pour égaliser (1-1). Une sortie manquée qui aurait pu valoir une faute en faveur du gardien du Standard, mais l’arbitre en décidait autrement.

Dans les arrêts de jeu, Koen Persoons recevait une deuxième carte jaune, synonyme d’exclusion, mais même à dix, les Waeslandiens pouvaient compter sur les sorties spectaculaires de Copa pour bloquer Belfodil et Dossevi, de retour pour le dernier quart d’heure du match. Ces dernières occasions, à quelques centimètres de la cage adverse, ne suffisaient pas à changer le marquoir : le Standard gâche encore deux points et reste ainsi calé à la 8e place, avec 30 points, à quatre points de Charleroi et Malines, aux portes du Top 6.