Luxembourg: les communes investissent dans les illuminations

Depuis 9 ans, la commune d’Arlon a repris la gestion des illuminations du centre-ville à l’association des commerçants. Après avoir fonctionné avec un système de leasing ou le matériel leur appartenait après une location de trois ans, les élus arlonais ont opté pour un système de location pure et simple il y a six ans. « Grâce à cela, nous n’avons aucun problème de stockage, d’installation ou d’entretien », souligne Anne-Catherine Goffinet, l’échevine. « Notre contrat de location change tous les trois ans, c’est le cas cette année. Cela nous permet d’avoir une diversité. Le budget ? 90.000 euros par an. C’est un peu plus que les autres années tout simplement car la ville évolue. Nous avons également éclairé pour la première fois le parc Léopold. Cela les vaut largement. Nous avons beaucoup d’échos positifs. Des gens de France et de Luxembourg viennent se promener à Arlon pour voir les illuminations. »

