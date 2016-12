Huy: nouvel arrêt de travail ce mercredi au CHR

J.G.

Le hall du CHRH était comble ce mercredi à 13h30. Un nouvel arrêt de travail a eu lieu, à la demande du syndicat CGSP. En cause : les nouveaux horaires qui seront imposés au personnel dès l’an prochain. Claire Dorn, déléguée syndicale CGSP, reproche à la direction d’avoir organisé un référendum, méthode qu’elle juge non reconnue comme un procédé entre direction et syndicat. Elle ajoute que le personnel a subi des pressions pour voter pour ce référendum, et que les nouveaux horaires apporteront leur lot de dysfonctionnements.