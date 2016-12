Georges Leekens songe à Belfodil pour la CAN

Le Standard devra-t-il composer, en début de deuxième moitié de saison, sans Ishak Belfodil ? Selon certaines sources africaines, on commence, en Algérie, à parler de l’attaquant du Standard comme d’un « sérieux prétendant » pour figurer dans la liste des vingt-trois joueurs que… Georges Leekens, le sélectionneur national, retiendra pour participer, du 14 janvier au 5 février, à la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Gabon.

« Moi, je n’ai encore eu aucun contact avec qui que ce soit à la fédération algérienne », nous a expliqué dimanche à Genk Ishak Belfodil, qui sait pourtant qu’il a de bonnes chances, comme cela avait été le cas en 2015 pour la CAN programmée en Guinée équatoriale, de faire partie de la sélection que Leekens doit dévoiler au début de l’année 2017.

Si c’est le cas, Belfodil louperait, quoi qu’il arrive, Standard – FC Bruges (22 janvier) et AS Eupen – Standard (26 janvier), mais aussi peut-être, en fonction du parcours de l’Algérie, Anderlecht – Standard (29 janvier) et Standard – Courtrai (4 février). « Tout le monde rêve de l’équipe nationale mais je préfère ne pas en parler pour l’instant », clame l’intéressé. « Mieux, je pars du principe que rien ne va arriver. Seul ce qui est concret m’intéresse. Je continue de bosser comme je l’ai toujours fait et si le sélectionneur songe à moi, j’y prêterai une oreille attentive. Mais pas avant… »