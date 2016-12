Luc Dandoy redevient président de la RUW Ciney

Face à la situation actuelle exposée par André Daoust, la quinzaine de comitards présents a pris conscience des problèmes vécus principalement par l’équipe première, en retard de paiement depuis le mois d’octobre.

Avec le départ de José Lardot, le club a perdu son président et son meneur. Il fallait donc trouver une solution. Luc Dandoy vole au secours d’un club dont il a mené la destinée pendant près de sept années. « Je serai très bref. J’ai repris la présidence du club avec comme but de ramener de la sérénité au sein de la RUW Ciney tout en menant à terme le projet de construction au stade Tillieux et l’agrandissement du site en collaboration avec les pouvoirs publics. Lundi prochain, un Conseil d’Administration extraordinaire sera organisé où j’exposerai aux administrateurs mon plan et mes idées pour la suite de la saison et le futur », expliquait ce mardi soir Luc Dandoy.