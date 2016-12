Foot (D3): Eyckmans va quitter Warnant... et reprend les jeunes de Huy

« Je termine la saison mais j’en ai ras-le-bol des équipes premières », assène-t-il, déterminé. « Les adultes me bourrent (sic) avec leur mentalité. »

Il ne quitte cependant pas le milieu du foot puisqu’il va s’occuper des jeunes… du RFC Huy, un de ses adversaires en D3 amateurs, jusqu’au terme de la saison 2017-2018. « Je serai responsable des catégories 6-11 ans dès le 11 janvier », explique-il. « Cela représente 10 équipes à gérer. Je serai sur le terrain le mercredi pour des jeux et des ateliers, ce qui me permettra de me refaire plaisir. »

