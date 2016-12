Liège: la bande de Sclessin sous les verrous pour une vingtaine de commerces cambriolés

Quatre jeunes, un mineur de 17 ans, originaire de Seraing, et trois majeurs âgés entre 18 et 22 ans, ont été interpellés lundi à l’aube. Ils sont suspectés d’avoir participé, depuis le mois de septembre 2016, à une vingtaine de vols par effraction, le plus souvent la nuit, dans des commerces mais aussi dans des habitations. Deux étaient détenus depuis la semaine dernière. Deux autres ont été privés de liberté lundi matin et placés sous mandat d’arrêt par la juge d’instruction Joliet.