Beyne-Heusay: 600 plants de cannabis saisis dans un garage

Renseignements pris, un individu a été interpellé, mardi, peu après 5h. Il a été privé de liberté et entendu par les enquêteurs. Une plantation de cannabis avait pris place dans son garage où 600 plants et du matériel destiné à la culture (NDLR : lampes, etc.) ont été saisis. Cette enquête, menée par la section « stup » de la BLR de Beyne/Fléron/Soumagne, a débuté il y a quelques semaines. Le gestionnaire de réseau a mis en exergue une consommation d’électricité anormalement élevée. La perquisition menée mardi a fini de dissiper les derniers doutes. Les enquêteurs ont eu le nez fin. Déféré mardi au palais de justice de Liège, l’habitant de Beyne a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction Doyen.