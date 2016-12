Village de Noël à Huy: la sécurité réévaluée

Ce mardi, il avait tout de même une foule de jeunes autour de la patinoire et aux abords des chalets. « Si on a entendu parler de l’attentat de Berlin ? Bien sûr, et cela nous attriste mais ce n’est pas une raison de rester cloisonné chez soi », entend-on autour des tables animées. « Si on arrête de vivre, c’est eux qui ont gagné », ajoute Louis Comblin, 16 ans de Huy.

Partout, c’est le même discours. Même chez les tenanciers de chalets. « Je ne pense pas que des terroristes auraient envie de venir ici, c’est trop petit, il n’y aurait pas assez d’impact. Par contre, je n’irai pas pour l’instant sur le marché de Liège » admet Lionel Dirick qui tient le stand alsacien « Chez Oli ».

Pour Bruno Wyns de la Brasserie Léopold 7, ce n’est pas une question de taille mais de situation. « La place de Huy n’est pas configurée pour ce genre d’attentat commis avec une voiture-bélier. Avant qu’un camion n’arrive jusqu’à nous, il y en a des obstacles à percuter ».

