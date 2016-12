Suicide de Jean-Philippe Blanc à Vielsalm : le procès sera-t-il maintenu?

La mort de Jean-Philippe Blanc survient à quelques jours du procès qui devait débuter le 9 janvier prochain pose un certain nombre de questions. A commencer par la tenue même du procès. « C’est un cas inédit mais le Président Gorlée aura le dernier mot. On peut imaginer que si le procureur général modifiait son acte d’accusation, il devrait signifier à l’accusé et on serait alors hors délais pour le procès », estime M e Soblet, qui représente la famille Henneaux. L’avocat ajoute tout de même « qu’en termes d’économies publiques (140 jurés convoqués et les témoins), tout le monde a intérêt à ce que le procès soit maintenu ».

