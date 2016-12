La décision de la Commission des litiges d'appel concernant Malines - Standard est connue: pas de huis clos pour les Rouches

La Chambre d’appel de la Commission des litiges de l’Union belge s’était penchée vendredi sur le dossier du match Malines – Standard, qui a valu au club liégeois deux matches à huis clos et une amende de 5.000 euros. Elle a rendu son verdict ce mardi.

C’est ce mardi qu’était attendue la décision de la Commission des Litiges d’appel dans l’affaire Malines-Standard. Le parquet avait demandé que la sanction initiale soit confirmée, à savoir un match à huis clos (et non 2, puisque le 2e, avec sursis, a sauté pour les incidents à Charleroi) et une amende de 5.000 euros.

Le club liégeois s’était défendu vendredi, contestant la procédure et précisant que les incidents n’avaient pas eu de conséquences sur le match. Le club trouvait en plus la sanction disproportionnée et a jugé ces poursuites « absurdes », selon son directeur juridique Pierre Locht.

Finalement, comme dans l’affaire Mbenza, on efface tout : il n’y a pas de huis clos supplémentaire pour les Rouches !