Des marchés de Noël sécurisés en province de Luxembourg

Le bilan est lourd suite au terrible attentat qui s’est produit ce lundi soir dans un marché de Noël au coeur de Berlin. Au moins 12 personnes sont mortes et une cinquantaine ont été blessées. Ce drame fait remonter à la surface les angoisses que beaucoup ont vécu ces derniers mois suite aux attentats meurtriers de Paris et de Bruxelles. En province de Luxembourg, plusieurs marchés de Noël ont encore lieu ce week-end. Le discours est le même chez tous les organisateurs : il n’y a pas de crainte à avoir.

Durbuy est l’un des dix marchés de Noël les plus courus dans notre pays. « C’est un marché ouvert, à l’extérieur. Il est donc impossible de fouiller tout le monde. Mais il y a une présence accrue des policiers cette année. Ils patrouillent régulièrement », commente le bourgmestre Philippe Bontemps. Les chalets du marché de Noël sont installés sur la place aux Foires au centre-ville, en contrebas. « Vu la configuration, c’est très difficile de manœuvrer avec un camion. Et comme la vue est dégagée, on le verrait arriver de loin », rassure le bourgmestre qui dit avoir pensé à l’attentat de Nice lors des préparatifs pour la Saint-Martin à Bomal. « On avait installé des obstacles dans la ligne droite pour empêcher les véhicules de s’approcher. »

A Marche, où aura lieu ce week-end un marché artisanal de Noël sur la Place aux Foires, on explique avoir renforcé la présence d’agents de sécurité et de policiers sur le site. « La sécurité est donc assurée. Mais au niveau des dispositifs, nous ne pouvons pas vraiment faire plus car la place aux Foires est déjà un site sécurisé puisqu’il y a des bornes et des arbres tout autour. Et circuler à proximité avec un camion est compliqué », explique Mathieu Riesen, de la Cellule Animation de la ville de Marche.

Du côté de la Roche, où un marché de Noël a lieu dans toute la ville les 27,28 et 29 décembre dans le cadre de l’événement « La Roche en Hiver », l’inquiétude n’est pas non plus de mise. « Les attentats de Paris et de Bruxelles nous ont fait réfléchir. Nous avons organisé une réunion de sécurité pour organiser les marchés de Bérisménil et de La Roche, ce qu’on ne faisait pas auparavant », commente le bourgmestre. « Nous avons pris une série de petites mesures pour tenter d’anticiper d’éventuels problèmes. La zone de police a bien suivi », ajoute-t-il. Lors du marché de Noël, des policiers seront présents pour veiller à la sécurité. « Les chalets ne sont pas installés dans la rue principale mais dans des rues à côté. Des plots de fermeture des espaces concernés ont été installés pour éviter tout problème. »