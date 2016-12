Waremme: Saint-Louis remporte la «Smartflower»

Ce mardi, l’Institut Saint-Louis de Waremme a remporté le concours Luminus Smartflower de Wallonie. « Le concours consistait pour les écoles primaires et secondaires à faire des efforts pour rendre leur établissement plus vert. Ça pouvait être des dessins ou des petits bricolages », explique Nico De Bie, responsable de communication d’EDF Luminus. « C’est la première fois que nous organisions cela, et nous avons reçu 101 dossiers au total. C’était un peu inattendu. »

La petite dizaine d’élèves de 7 e année en automation de l’Institut Saint-Louis va réaliser un extracteur de jus automatisé, sous l’impulsion de François Pirlet, enseignant en automation. « Celui-ci utilisera des produits locaux, et sera alimenté par la smartflower », dit Christophe Kersten, directeur de l’établissement.

