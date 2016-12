Publifin (ex-Tecteo): 516€/minute de réunion pour certains élus de la province de Liège

Son manque de transparence concernant les cumuls et les rémunérations est régulièrement dénoncé dans les travées du Parlement wallon par l’opposition MR et Écolo. Mais ici, c’est l’échevin des Finances de la petite commune d’Olne, Cédric Halin (étiqueté cdH), qui jette un fameux pavé dans la mare. Après avoir analysé les comptes, ce dernier dénonce les émoluments de plusieurs élus membres de l’intercommunale : certains d’entre eux touchent l’équivalent de 516 euros par minute de réunion ! Explications.

Publifin compte trois comités de secteurs : énergie, télécoms et Liège-Ville. Au sein de ces trois comités, on retrouve en tout 24 personnes, toutes des élues politiques à différents niveaux (communes ou Province). C’est en examinant les détails des comptes de Publifin (ex-Tecteo) et la partie plus spécifique relative à ces secteurs que Cédric Halin, échevin des Finances à la commune d’Olne (entre Verviers et Liège) a fait une découverte pour le moins interpellante.

Ces 24 élus, qui appartiennent aux trois partis que sont le PS, le MR et le CDH, touchent entre 1.340 et 2.871 euros brut par mois, selon le secteur et leur fonction. Et ce, depuis la création de ces trois secteurs par l’intercommunale, en juin 2013. Le hic, c’est qu’aucune présence aux réunions n’est obligatoire. Et que le nombre desdites réunions est extrêmement restreint, puisque l’on en évoque à peine une dizaine depuis la création de ces structures. Ainsi, d’après l’Olnois, « certains membres de ces comités ont perçu en trois ans plus de 110.000 euros brut pour assister à maximum huit réunions. »

D’après le calcul réalisé par Cédric Halin, « ce plus de deux millions d’euros qui ont été dépensés par Publifin en trois ans pour rémunérer des mandataires sans aucun pouvoir décisionnel alors que ces montants auraient pu être reversés aux communes sous la forme de dividendes. »

D’autres mandataires – dont des bourgmestres et échevins – ont touché plus de 67.000 euros et n’ont pourtant assisté qu’à une ou deux réunions en plus de trois ans. Si l’on fait un rapport entre le montant perçu et le temps passé en réunion, on peut constater que les élus concernés ont touché plus de 500 euros par minute de réunion suivie… 516 euros par minute de réunion, pour être tout à fait précis.

Ainsi, le conseil communal d’Olne a voté à l’unanimité (cdH, Ecolo, MR, PS) contre le plan stratégique de Publifin.

