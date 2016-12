Le Standard a rencontré ses supporters: "Certains incidents malheureux ont entaché l'image du matricule 16"

La direction du Standard et les représentants des clubs de supporters officiels se sont concertés à maintes reprises, dans un respect mutuel et un dialogue constructif. Ce qui a permis au club de rédiger un communiqué.

Voici le communiqué du Standard :

« Suite aux événements de ces dernières semaines, la direction du Standard de Liège et les représentants des clubs de supporters officiels se sont concertés à maintes reprises, dans un respect mutuel et un dialogue constructif.

L’idée principale qui s’est dégagée de ces échanges est que le club et ses supporters doivent prendre leurs responsabilités en tirant les leçons des erreurs commises afin que celles-ci ne se reproduisent plus à l’avenir et que le football reste avant tout une grande fête.

Certains incidents malheureux ont entaché l’image du matricule 16 et de ses supporters.

Le Standard de Liège et ses supporters condamnent fermement de tels actes : ils n’ont pas leur place dans un stade de football et portent préjudice aussi bien au club qu’à l’équipe ou à ses fidèles partisans.

Ils ont conduit à des sanctions parfois justes, mais aussi parfois disproportionnées ou inappropriées.

Le club défend et défendra toujours ses intérêts et ceux de ses supporters afin de lutter pour une certaine équité et pour un respect des principes fondamentaux du droit, mais aussi des règlements de la FIFA, de l’UEFA, de la PRO LEAGUE et de l’URBSFA elle-même.

En marge de ce combat juridique, le Standard de Liège et ses supporters s’engagent à rester unis face à cette problématique et à lutter ensemble, jour après jour, en parfaite collaboration avec le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, et ses équipes, pour éradiquer de tels comportements produits par une minorité qui prend en otage le football et ses valeurs.

Il ressort également de ces entretiens que le Standard de Liège forme une grande famille au sein de laquelle ses supporters jouent un rôle essentiel et vital. Or, une famille est une richesse incroyable dans les moments extraordinaires comme dans les moments plus délicats.

C’est la raison pour laquelle, le Standard de liège et l’ensemble de ses supporters sont fiers d’affirmer qu’ils restent plus que jamais soudés et qu’ils uniront leurs forces pour traverser ces épreuves, afin que le club puisse en ressortir encore plus fort, tout en conservant la passion, la fierté et la ferveur qui le caractérisent ».