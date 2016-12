Vol avec violence à la station Total de Jamoigne : qui a vu cet homme ?

Un jeune homme et une jeune femme entrent dans le commerce. Le jeune homme menace l'employé avec un couteau et réclame l'argent de la caisse. Il s'empare du contenu de la caisse et emporte aussi des cigarettes. Ils prennent la fuite à bord d'un véhicule gris de type Renault Kangoo ou Citroën Berlingo.

L'auteur mesure environ 1m80 et est âgé d'une vingtaine d'années. Il a les cheveux brun clair ou roux et a des taches de rousseur sur le visage. Au moment des faits, il portait une veste noire, un jean et un sweat à capuche vert foncé.

Sa complice mesure environ 1m50. Elle est de corpulence mince et a les cheveux châtain clair attachés. Elle portait des lunettes de soleil rondes, une veste de type motard et un pantalon noir.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait veuillez prendre contact avec les enquêteurs.