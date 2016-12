Tempêtes de mai et juin derniers: des sinistres pour 4,7 millions dans la province

Les tempêtes et inondations de mai et juin derniers avaient touché quasi l’ensemble du pays. Dans la province, c’est le nord et particulièrement les régions de Nassogne et Marche qui ont payé le plus lourd tribut. L’heure est au bilan pour les compagnies d’assurances.

Un représentant d’Assuralia -qui regroupe et défend les compagnies- a présenté les chiffres. Sans surprise dans la province, ce sont les communes de Marche et Nassogne qui sont les plus concernées. Si on dénombre 166 dossiers pour Marche et 146 pour Nassogne, on se rend compte que les dégâts ont été plus importants dans cette deuxième commune. Pour Nassogne, le total des indemnisations s’élève à 1.750.946€ avec une moyenne par dossier de 11.993 euros. A Marche, le total des sinistres s’élève à 992.668€ avec une moyenne de 5.980€ par dossier. L’ensemble des sinistres pour cette période s’élève à quelque 4,7 millions d’euros pour l’ensemble de la province.

