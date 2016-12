Crash de Gelbressée (11 victimes en octobre 2013): le Procureur ne réclamera pas de poursuite au pénal

Le Procureur du Roi de Namur, Vincent Macq, a rencontré ce mardi les familles des victimes du crash de Gelbressée, le 19 octobre 2013. Il leur a dévoilé son réquisitoire : pour lui, il n’y a pas assez d’éléments contre qui que ce soit pour lancer un procès au pénal. Rien ne prouverait donc non plus la responsabilité du pilote, selon le Parquet.

Pour le Procureur, il n’y aurait aucune preuve, mais que des présomptions. Difficile d’aller au pénal dans ces conditions.La chambre du conseil doit encore trancher. Mais il y a peu de chance qu’elle aille à l’encontre du réquisitoire du Parquet.

Le dossier concernant le crash de Gelbressée a été bâti sur des hypothèses et des avis d’experts en aéronautique et il n’y a aucun témoin direct du drame. Tous les éléments rassemblés dans le cadre de l’enquête judiciaire et de l’enquête du SPF Mobilité et Transports ne justifient donc pas la poursuite devant un tribunal correctionnel, selon la lecture du procureur. Soit le juge de la chambre du conseil suivra ces réquisitions, soit il décidera qu’il existe malgré tout des charges suffisantes pour renvoyer l’affaire devant une juridiction correctionnelle.

Il resterait toutefois une dernière possibilité pour les familles des victimes: intenter une action au civil.

Plus d’infos sur notre édition digitale et dans La Meuse-Namur de ce mercredi 21 décembre.