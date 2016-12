Sandra, une jeune fille de Namur morte noyée à la piscine Malmedy en 2012: tout le monde est acquitté!

C’est par un acquittement général que s’est terminé devant le tribunal correctionnel de Verviers le procès d’un drame qui s’est produit à la piscine de Malmedy, le 11 août 2012. Ce jour-là, vers 15 heures, Sandra, une jeune fille de 15 ans provenant d’une institution namuroise pour enfants handicapés, était trouvée inanimée au centre de la piscine. Tous les efforts pour la ranimer, y compris son transfert par hélicoptère à Liège, ont été vains. La justice verviétoise a poursuivi trois éducatrices de la région namuroise et les deux maîtres nageurs malmédiens pour défaut de prévoyance et de précaution ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Sandra était décédée 15 jours plus tard, à l’hôpital.

Les trois éducatrices encadraient seize enfants avec trois bénévoles. Pendant quelques minutes, deux éducatrices ont quitté les lieux pour aller chercher des boissons, la troisième enduisait un enfant de crème solaire au moment du drame. Elles disent avoir compté les enfants avant de partir, et que Sandra se trouvait dans l’eau près du bord, et qu’elle n’allait jamais plus loin. L’accident leur paraît inexplicable, sinon par un malaise subi.

Le ministère public leur reprochait d’avoir relâché la surveillance sans prendre quelques précautions élémentaires, comme le port de bouées ou de brassards, ou exercé une surveillance individuelle.

Quant aux deux maîtres nageurs, on leur reprochait de n’avoir pas exercé une surveillance adéquate, car c’est une dame qui a sorti Sandra hors de l’eau, inanimée. Le ministère public réclamait une peine susceptible de faire prendre à chacun conscience de ses responsabilités, soit 1 an de prison avec sursis.

La défense avait réclamé l’acquittement des cinq prévenus. Elle ne voyait pas où se situerait la désinvolture coupable constitutive d’une faute par manque de précaution, une surveillance individualisée étant impossible et la fourniture de bouées n’étant pas de leur ressort.

C’est aussi ce qu’a considéré le tribunal, estimant qu’il n’était pas démontré que sans le comportement prétendument fautif des prévenus l’accident fatal à Sandra ne se serait pas produit.

