Un homme saoul en treillis provoque la panique à l'école du Laveu à Liège

Ce matin, un homme ivre et se promenant en treillis a semé la panique à l’école de la rue du Laveu à Liège. Le Peloton Antibanditisme a été envoyé et a intercepté l’individu. Il n’était pas armé.

Ce mardi matin vers 8 heures, à l’heure de la rentrée des classes, la directrice et certains enseignants de l’école du Laveu, rue du Laveu à Liège, ont eu leur attention attirée par un homme en treillis qui se promenait devant l’école. « Ils pensaient avoir vu un objet long dépasser de son sac, explique la porte-parole de la police de Liège, Jadranka Lozina. Nous avons envoyé directement le Peloton Anti Banditisme sur place qui a intercepté l’individu chez lui. Il était ivre et n’était pas armé. Il habite près de l’école et se promène régulièrement en treillis. »

Le dispositif a été levé vers 8h45 mais il a provoqué la surprise et la peur chez certains parents de voir ainsi des hommes cagoulés et en armes devant l’école.