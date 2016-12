Huy: nouveau clash au CHR, un arrêt de travail prévu ce mercredi

Belga

Les choses ne s’arrangent décidément pas à l’hôpital régional de Huy. En cause, cette fois: des changements d’horaires. Un arrêt de travail d’une heure est prévu mercredi. L’inspection du travail était intervenue au sein de l’hôpital il y a deux ans et avait imposé la récupération de milliers d’heures qui étaient dues au personnel. Et ce notamment parce que la direction n’incluait pas le temps passé au vestiaire dans les prestations et qu’elle ne respectait pas la pause obligatoire d’un quart d’heure après six heures de travail.