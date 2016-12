Football: nos régionaux stars de Football Manager

Il y a un peu plus d’un mois est sorti le dernier opus de Football Manager. Comme chaque année, les fans de football auront la possibilité de prendre le contrôle de leur club préféré. Si les données sont souvent très réalistes pour les clubs pros, il n’en est pas toujours de même pour les formations amateurs. C’est ce que nous avons vérifié avec Hamoir, Solières et Waremme, nos trois représentants de D2 amateurs.

Le Waremmien Grégory Scolas, estimé à 16.000 euros, est notre régional le plus bankable selon le jeu.

Grosse déception pour les fans de nos clubs régionaux qui auraient envie de tenter le challenge de prendre leur équipe de cœur en main. En effet, il n’est pas directement possible de jouer avec la division 2 amateurs. Mais, heureusement, il existe une astuce : afin de pouvoir diriger Hamoir, Solières ou Waremme, il suffit d’aller débloquer la division 2 amateurs via l’éditeur du jeu. Par contre, seuls les éléments ayant principalement évolué au minimum en D3 par le passé sont représentés dans le jeu. Impossible donc de jouer avec Abou Guilmi à Waremme ou encore avec Kevin Ribeaucourt du côté de Solières. On notera aussi une petite incohérence du côté de Hamoir où Giovanni La Mantia fait toujours partie du noyau des Rats alors qu’il évolue aujourd’hui du côté de Spouwen.

Grégory Scolas : notre régional le plus cher vaut 16.000 euros ; Kévin Cossalter, un finisseur pas très courageux ; Kevin Caprasse, le motivateur qui n’aime pas le physique ; Jonathan La Rocca : un défenseur de 89 kilos et d’un mètre 93 ; Solières, un stade capable d’accueillir 2.000 supporters... tout cela à découvrir dans votre édition sportive La Meuse Huy-Waremme de ce mardi 20 décembre 2016 ainsi que sur le site numérique du journal.