Assesse: Didier Want reste en prison pour harcèlement et menace de mort

Rédaction en ligne

Vendredi dernier, Didier Want passait en chambre du conseil pour des faits de harcèlement sur deux de ses ex-compagnes. Ce lundi, le verdict est tombé : la chambre du conseil a confirmé son mandat d’arrêt pour une période d’un mois. Pour l’une des victimes, le harcèlement a même été suivi de menaces de mort, on ne peut plus claires : « Je vais te tuer ».