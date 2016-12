Boxe: Vanackère et Hubeaux brillent à Charleroi (vidéo)

Rédaction en ligne

Avant d’assister à l’apothéose de la soirée et la victoire de Ryad Mehry au 11e round, lui permettant de conserver son titre WBA Intercontinental, le gala de boxe organisé par « 12 rounds » et Alain Vanackère a permis à nos deux régionaux, Antoine Vanackère et Hervé Hubeaux, de s’illustrer devant près de 1.700 personnes au Spiroudome de Charleroi.