Diamond League Londres: Jonathan Borlée termine 6e, assez loin de son meilleur chrono

La course a été remportée par le Britannique Matthew Hudson-Smith en 45.03, devant Deon Lendore (45.34) et Rabah Yousif (45.45). Le Britannique Martyn Rooney, champion d’Europe en titre, a été l’auteur d’un faux départ et n’est pas classé.

Jonathan Borlée, éliminé à la surprise générale en séries du championnat d’Europe d’Amsterdam, a remporté il y a quelques jours le 400m de la Nuit de l’athlétisme, en 45.34, à Heusden-Zolder. Il s’agit de son meilleur chrono cette saison. Son meilleur temps reste un 44.43 réussi aux JO de 2012.